Jacobelli: "La Juve cerca un centravanti di ruolo, Milik piace ancora ma manca l'intesa con il Napoli"

Ultime notizie mercato Napoli – Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il cambio di allenatore in casa Juventus è stato talmente fulmineo che ora è difficile delineare le strategie di mercato. Pirlo vorrà giocare con il 4-3-3 e quindi serve un centravanti di ruolo visto l’addio imminente di Higuain. Per questo in avanti piacciono Milik e Jimenez. Bisogna trattare con il Napoli che chiede cash e non accetta contropartite per il momento”.