Jacobelli: "Dybala è consapevole dell'opportunità Napoli ma c'è una cosa che nessuno poteva immaginare..."

Xavier Jacobelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Dybala è consapevole dell'opportunità Napoli. Nessuno avrebbe immaginato che, ad oggi 14 luglio, fosse ancora senza squadra. Dybala con Osimhen? Dybala ha pagato il periodo no con il problema muscolare, il covid e le ricadute. Ha solo 28 anni, alla fine dell'anno sarà impegnato col mondiale in Qatar.

Koulibaly? Il Napoli ha fatto una super offerta da 30 mln in 5 anni ma il calciatore ha detto no ed ora andrà ad investire quei soldi sul mercato. Mi auguro che anche Mertens possa tornare in azzurro alla fine".