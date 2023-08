Italo Cucci è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Rigore clamoroso mancato al Bologna contro la Juventus. Ormai non voglio più pensare che ci siano errori, non voglio credere più a niente. Sono anni che dico che il Var non era la soluzione e che l'arbitro è diventato inutile, a questo punto mettiamo una macchinina".