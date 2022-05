Italo Cucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens è il più napoletano che c’è in circolazione. Questa volta è stata più pesante dire addio allo scudetto rispetto al passato, era proprio lì. Io che ho visto Sivori e Maradona, consiglio Dybala al Napoli".