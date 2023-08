Italo Cucci è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli è il condottiero di se stesso, sa ancora camminare da solo a prescindere di Garcia. Poi arriveranno i momenti dove servirà la sua mano. Per fortuna però Garcia non è uno che per fare il fenomeno mette se stesso avanti".