Fiorentina, Italiano in conferenza: "Gol del pareggio al 95'? Mi fa arrabbiare, loro erano in nove! Dragowski? Ha sbagliato, può capitare" [VIDEO]

Conferenza stampa di Vincenzo Italiano post Napoli-Fiorentina. Il match Napoli Fiorentina termina allo stadio Maradona e parla in conferenza Italiano per la Fiorentina dopo la partita degli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Italiano.

Post Napoli Fiorentina Italiano in conferenza stampa. L'allenatore della Fiorentina è intervenuto in diretta post gara. Italiano parla per la Fiorentina in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La soddisfazione più grande è aver ritrovato lo spirito che sembrava perso a Torino, sono felice della reazione dei ragazzi soprattutto nel primo tempo: è stata una partita pazza con tante espulsioni, in parità numerica abbiamo fatto vedere tante cose poi in due minuti abbiamo subito un gol su palla nostra e una espulsione in un'azione dove potevamo essere più svegli. Però bella partita per chi l'ha vista, tanti gol e soddisfazione per il passaggio del turno. Ho ritrovato la mia squadra, non potevamo non reagire.

Dragowski? Ha sbagliato, può capitare e non ha letto bene quella palla lunga. Gli era già successo, è un giovane e capirà.

Gol del pareggio al 95'? Mi fa arrabbiare, loro erano in nove e non si può mandare una squadra ai supplementari con quella superiorità. Non lo riesco a mandare giù, stavamo dominando e loro erano in nove: potevamo evitarlo.

Ho avuto da ridire qualcosa dopo la fine della partita? Qualsiasi allenatore non riesce a stare sereno dopo una partita del genere, dove accade di tutto e gli errori sono grossolani. Si poteva compromettere tutto, sono contento per il passaggio del turno e per la vittoria contro il Napoli. Ma dobbiamo arrivare fino a maggio, oltre a gioire bisogna analizzare e rivedere qualcosa che non va.

Piatek? Oggi è entrato nel momento in cui dovevamo difendere in inferiorità, si è sacrificato. Nel momento in cui abbiamo avuto l'uomo in più, sa stazionare negli ultimi venti metri e alla prima palla ha fatto gol: è quello che volevamo, cercavamo un vice-Vlahovic. Sono contento anche di Ikonè, è smaliziato nell'uno-contro-uno e si vede che ha avuto esperienze importanti"