"Italiano al Napoli?" De Laurentiis: "Non è nella lista per un motivo, può arrivare solo in un caso" | VIDEO CN24

Ultime news calciomercato Napoli - Quest'oggi vi è stata a Palazzo Petrucci la conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis di presentazione del ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro 2023. Le date di questo ritiro in Abruzzo sono: 28 luglio - 12 agosto 2023. Tanti i temi trattati dal presidente del club azzurro.

In quest'estratto, Aurelio De Laurentiis parla dell'ipotesi Vincenzo Italiano come nuovo allenatore:

"Stasera guarderà Fiorentina-West Ham, Italiano è nella sua lista? La guarderò non tanto perchè sia interessato ad Italiano, gli ho fatto i complimenti nello spogliatoio irritando qualcun altro, quando ci ha battuto anni fa: Italiano è un bravissimo allenatore ma è impegnato con la Fiorentina, non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici che la pensano come me, che fanno le battaglie con me.

Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere con la Fiorentina, allora a quel punto lì potrei prenderlo in considerazione. Non l'ho messo tra i 40 nomi però, perchè ha un contratto. Credevo fosse all'ultimo anno, invece ha un'altra stagione, perchè andare a sfruculiare il pasticciotto. Adesso dovrò scoprire chi ha il problema e non può sedersi al tavolo, a meno che non paghi una penale che non ho intenzione di pagare: venire a Napoli non è un obbligo. In lista c'è un allenatore già avuto? Con chi è stato con noi ho rapporto amicale e corretto, ma non farei del bene a nessuno se ritornasse sulla stessa panchina: mai dire mai, però".