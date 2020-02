Italian Sport Awards, Di Lorenzo: "La chiamata del Napoli è arrivata anche grazie all'Empoli ed ai miei ex compagni! Devo continuare a fare bene per consacrarmi" [VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino della SSC Napoli, è stato premiato agli Italian Sport Awards. Ecco quanto dichiarato a margine della premiazione:

"Premio importante, per me è una soddisfazione riceverlo dopo il primo anno di Serie A. Sono contento, ringrazio tutti. Soprartutto i miei ex compagni dell'Empoli, alla società: se ho conquistato questo premio è merito loro. Grazie a loro è arrivata la chiamata del Napoli. Sono contento però non dobbiamo fermarci. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere. L'anno della mia consacrazione? Possiamo dire di sì. Devo continuare a lavorare e fare bene in una società importante come il Napoli".