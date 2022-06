Italia, Mancini su Insigne: "Preoccupato di perderlo? Dipende dal campionato americano..."

Alle 17.30 era prevista la conferenza stampa di Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana, prima della sfida contro la Germania a Moenchengladbach. Di seguito le dichiarazioni del ct azzurro.

"Noi possiamo pescare ovunque, in B ci sono calciatori di A che sono andati in prestito, perché in quel momento non li ritengono pronti. È una opinione. Si può andare in B, nelle Primavere, non è detto. Ci sono stati esempi nella storia: alcuni sono passati direttamente alla prima squadra e molto presto in Nazionale. Trovarli ne troveremo.

Scamacca? Vediamo la condizione fisica, quando è uscito era distrutto. Vediamo come sta.

Preoccupato di perdere Insigne? Non lo so questo. Dipenderà come starà e cosa accadrà qua. Ha dato tanto a noi, è un grande giocatore, dipende da quello che succede nel campionato americano"