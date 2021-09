Italia, Mancini su Immobile: "Non serve cercare colpevoli: a volte la palla non entra"

Ultime calcio - "Immobile? Non ho letto i giornali. Non li leggevo neanche durante gli Europei. Non mi preoccupo molto e nemmeno Ciro deve esserlo. Lui così come tutti gli altri si devono ricordare di quel che sono. Psicologicamente? Stanno benissimo, hanno vinto gli Europei". Così il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia di Italia-Lituania, match di qualificazione mondiale. "I ragazzi devono giocare tranquilli - ha continuato Mancini -. Il calcio è questo, a volte la palla non entra. In Italia siamo abituati a dover trovare per forza il colpevole, è una nostra indole e dobbiamo isolarci da questo. Magari Ciro al Mondiale ne segna 8 e ci fa vincere la Coppa..." (ANSA).