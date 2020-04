Italia, Mancini: "Puoi essere ricco e bello, ma il nemico invisibile ti abbatte"

Ultime calcio - Il ct azzurro Roberto Mancini, intervenuto su Rai1 nella trasmissione 'Da noi... a Ruota Libera' che andrà in onda domani e di cui è stata fornita un'anticipazione, si è soffermato anche sull'emergenza Coronavirus:

"Ciò che è accaduto ci ha insegnato tante cose, che si può essere i più potenti, i più ricchi, i più belli, però poi arriva un nemico invisibile e ti abbatte come niente. Mi auguro che le persone diventino migliori, più buone. Non credo sia una cosa semplice, ma questa è la mia speranza e auspico che si possa anche tornare a vedere il calcio solo per divertirsi".