Ai microfoni di Sportweek, Roberto Mancini analizza le possibilità di vittoria mondiale dell'Italia:

"Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera... Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa..."