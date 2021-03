Italia, Mancini: "Insigne ha giocato due gare faticose, non so se giocherà domani. Può esserci Chiesa dal 1'"

Napoli Calcio - Roberto Mancini prova a tenere alta la guardia in vista del match contro la Lituania, terza sfida in una settimana per l'Italia nel Gruppo C di Qualificazione ai Mondiali 2022: "Le maggiori insidie? Non siamo abituati a giocare su questo campo (in erba sintetica, ndr). Abbiamo due giorni per abituarci. Loro saranno molto chiusi e non ci concederanno spazi per giocare. Abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi: chiudere a 9 punti sarebbe ottimo". Il ct azzurro ha anche dato un indizio di formazione: "Se debutterà Toloi? C'è la possibilità, è stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio".

Oltre al possibile esordo con la maglia azzurra del difensore dell'Atalanta, Mancini ha detto la sua su altre eventuali modifiche all'undici di partenza, a cominciare dall'ipotesi falso nueve per dare un turno di riposo a Immobile e Belotti:

"L'idea è sempre attuale, può avvenire sempre, sia in partita sia all'inizio. Stiamo valutando le condizioni di Ciro e del Gallo, vediamo dopo l'allenamento di mercoledì mattina. Insigne? Ha giocato due partite intere, entrambe faticose, valuteremo. Chiesa è uno di quelli che potrebbe giocare, in questo momento sta bene. È un giocatore che incute molta paura agli avversari, ha sempre una doppia marcatura, l'altra sera ha avuto un po' di difficoltà per questo, ma è un giocatore molto importante per noi".

Mancini ha poi approfondito il discorso riguardante le caratteristiche degli avversari:

"Sono una squadra molto fisica, che difende molto bene, gioca in contropiede e gioca in casa. La Svizzera, contro di loro, ha avuto diverse occasioni, ma ha vinto soltanto 1-0. Questo significa che le partite sono tutte difficili, soprattutto quando si arriva alla terza in pochi giorni".

Infine una spiegazione sul rientro anticipato di Florenzi e Verratti: