Italia, Mancini: "Faccio un in bocca al lupo a Insigne! Sul futuro fra Toronto e Nazionale dico..."

Ultimissime notizie Nazionale italiana - Lorenzo Insigne ha appena salutato il Diego Armando Maradona, il suo stadio e il suo pubblico. Nell'ultima casalinga a Fuorigrotta, di Napoli-Genoa. A commentare le immagini di ieri, e il suo futuro in Canada, è stato il CT dell'Italia, Roberto Mancini.

E su Lorenzo Insigne che andrà a Toronto, ha risposto così Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, al Tgr Abruzzo a margine del 'Premio Prisco' a Chieti:

"Verratti è un grande campione. Quindi sicuramente farà parte della Nazionale per molti anni ancora. Insigne? Gli faccio un grande in bocca al lupo. Credo che per lui l'esperienza al Toronto sarà importante e che possa essere molto utile per la sua vita. E' sempre stato a Pescara e a Napoli: se ha scelto così ha fatto la cosa giusta. L'importante è che continui a giocare bene come sta facendo ".