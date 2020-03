Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono preoccupato in questo momento per i miei genitori, al di là di questo la speranza è che tutto possa rientrare quanto prima nella normalità. Porte chiuse? Ci sono persone più competenti di me al lavoro, prenderanno decisioni giuste. Europei? Spero di vincerli, ho una squadra forte che gioca bene insieme".