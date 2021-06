Italia, Mancini alla Rai: "Svizzera forte, abbiamo sofferto ma vinto e non era semplice. Chiellini? Speriamo non sia grave e sul Galles..."

Ultime calcio - Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 3-0 contro la Svizzera e la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo. Queste le sue parole alla Rai:

"La Svizzera è una squadra forte ed è stata una partita durissima. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire ma abbiamo meritato alla fine. Abbiamo vinto pensando di volerla vincere. Giocano bene, siamo andati a prenderli alti e potevamo fare il 2-0 nel primo tempo. Non era semplice, abbiamo speso tanto, fa caldo. Abbiamo cambiato sistema nel finale con la difesa a tre, dovevamo tirare il fiato. Chiellini? Speriamo non sia niente di grave, vedremo domani. Galles? Dobbiamo giocare per vincere anche la prossima e vedremo cosa accadrà. Dedico la vittoria a tutti quelli che soffrono, anche in questo momento".