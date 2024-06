Italia, l'annuncio di Spalletti: "Dimarco è out, forti dubbi anche per un altro difensore"

Ultime calcio - Il ct azzurro Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Svizzera di domani:

"L'emozione è sempre tanta, poi se fai il viaggio accanto a Buffon che raccontava qualsiasi cosa di quel periodo le devi assorbire tutte le cose. Dobbiamo essere simili a quella squadra lì domani".

Il gol di Zaccagni ha fatto fare click?

"E' venuto perché qualcosa è già successo... Fino all'ultimo secondo siamo rimasti dentro la partita. Dopo quella gara, rivederli dentro quello shanghai umano è qualcosa che rimane addosso. Sono convinto di poter rivedere cose belle domani".

Dimarco e Bastoni come stanno?

"Bastoni deve essere valutato. Oggi ha fatto un po' di allenamento e questo ci ha già fatto tirare un sospiro di sollievo. Dimarco non è recuperabile, è out. La squadra giocherà con un qualcosa che assomiglia ad una difesa a 4, dovremo essere più offensivi rispetto a quanto visto".

Fagioli può essere titolare?

"Ai giovani che spingono bisogna creargli lo spazio che meritano. Lui attraverso la sua naturalezza nell'esercitare il ruolo fa vedere questo, serve solo avere coraggio di dargli lo spazio che merita".