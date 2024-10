Italia, ipotesi Fagioli. Stramaccioni: "Il CT vuole creare un altro profilo in quella zona"

Nicolò Fagioli potrebbe partire dal primo minuto al posto di Samuele Ricci in Italia-Israele, sfida che andrà in scena domani sera allo stadio Friuli di Udine:

"Sono molto intrigato da questo possibile percorso da regista di Fagioli, l'aveva fatto anche alla Juventus nella partita di Genova. E' in crescita ma ancora non è al livello che vorrebbe il commissario tecnico. Potrebbe essere una scelta anche per creare un altro profilo in quella posizione", ha detto ai microfoni di Rai Sport Andrea Stramaccioni.