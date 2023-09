Italia, Immobile: "Spalletti, che buona impressione e che lavoro in campo! Ama il dialogo"

Ultime notizie Nazionale italiana - L'attaccante azzurro Ciro Immobile ha parlato del nuovo corso della Nazionale ai microfoni di Sky Sport:

"Spalletti è molto disponibile, gli piace tanto il dialogo e con noi parla parecchio. Ritengo che quest'ultima cosa per la squadra sia fondamentale. Peccato per Chiesa e Pellegrini perché ci teniamo tutti a ripartire: sono sicuro che chi li sostituirà farà molto bene. L'emozione e la responsabilità di fare il capitano con la maglia azzurra addosso è sempre grandissima

È una cosa che riempie di orgoglio e soddisfazione, vuol dire che il lavoro che sto facendo nella mia carriera, sia come calciatore che come uomo, sta dando i propri frutti".

Spalletti? È molto disponibile. Gli piace tanto il dialogo e con noi parla parecchio, ritengo sia una cosa importante. Mi ha fatto una buonissima impressione fin dall’inizio anche per il lavoro che stiamo facendo in campo. Peccato per Chiesa perché ci teniamo tutti tanto a ripartire. Per lui, e anche per Pellegrini, è una brutta botta ma gli infortuni fanno parte di questo gioco. Sicuramente chi andrà a sostituirli farà il massimo, il mister ci ha detto che siamo tutti indispensabili per il suo modo di fare calcio".