Italia, Donnarumma: "Da Buffon ho imparato tutto. Battere il suo record? E' un obiettivo"

Il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma ha parlato attraverso i canali social della Nazionale insieme al nuovo capo delegazione Gianluigi Buffon.

Ti ricordi il tuo esordio?

"Come faccio a dimenticarlo, è difficile da dimenticare... Sapevo che avrei giocato un tempo, ero emozionato. L'esordio col club è un conto, quello con l'Italia è totalmente differente. Ero contentissimo la sera prima, ho un tatuaggio che lo ricorda... Non posso dimenticarlo".

Come hai ritrovato Buffon?

"Uguale. E' sempre la stessa persona, è qui con grande entusiasmo, aiuta tutti. Già solo la sua presenza ti dà una forza differente".

Pensi di battere il suo record di presenze?

"Vediamo, è un obiettivo che uno si pone".

Chi è stato il tuo incubo in porta?

"Chi mi ha fatto più effetto è stato Cristiano Ronaldo, la sua presenza e il campione che è... Timori però no, non ne ho mai avuti".

Chi nelle partitelle a Coverciano ti segna spesso?

"Uno con cui ci prendiamo spesso in giro perché mi fa gol, poi io paro... è Ciro Immobile. E' un grande bomber".

Cosa hai imparato guardando Buffon?

"Tutto. Dalla tecnica allo stare in porta, passando per la tranquillità che aveva. Una cosa importante per un portiere è il non farsi sovraccaricare dalle emozioni e da lui ho imparato tutto, su questo è stato il numero uno. Anche quando ero nel settore giovanile del Milan e facevo il raccattapalle mi mettevo sempre dietro la sua porta quando era in campo, da lui c'è stato solo da imparare".

Come vanno gli allenamenti col nuovo ct?

"Bene. Non conoscevo il mister ma sappiamo tutti cosa ha fatto in questi anni. L'ho conosciuto qui e sicuramente faremo un grande percorso. Siamo contenti e ottimisti, sicuramente faremo grandi cose, ora abbiamo due gare importanti e non possiamo sbagliare, a Skopje vogliamo vincere così come vogliamo vincere a Milano contro l'Ucraina".

Qual è il sentimento che prevale pensando alla Nord Macedonia?

"Rivalsa no, dobbiamo guardare prima a noi stessi. Ma sarà una gara importante, sappiamo tutti che non siamo andati al Mondiale dopo aver perso contro di loro. Siamo arrabbiati, c'è voglia di fare bene e vincere questa partita. Non sarà facile, è una gara difficile e anche nel precedente lì quando c'eravamo sia io che Gigi fu difficile (vinse l'Italia 3-2, ndr). C'è da prepararla bene e da stare attenti, ma con la convinzione di poterla vincere".