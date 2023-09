Italia, difficoltà per Spalletti: Ventura fa una previsione

Napoli - L'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura è stato intervistato dai colleghi de Il Mattino per quanto riguarda la nuova avventura che sta per iniziare Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale.

«Difficoltà? Il poco tempo a disposizione. In un club puoi incidere sulla testa dei giocatori perché li alleni tutti i giorni. Da Ct viene più difficile. Se poi hai 5 giorni con Di Lorenzo sono sufficienti perché lo conosci, con un giocatore che non hai mai allenato può essere più complicato. Ho letto che basta mettere "tizio" a fare Lobotka e mettere "caio" a fare Zielinski e l'Italia farà come il Napoli. Non funziona così. Ricordo Lobotka che ha impiegato un po' di tempo prima di essere Lobotka».