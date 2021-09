Italia, Di Lorenzo: "C'è rammarico perchè abbiamo avuto tante occasioni: la palla non vuole entrare"

Ultime calcio - Giovanni Di Lorenzo, difensore della Nazionale azzurra e del Napoli, ha parlato alla RAI dopo il pareggio con la Svizzera:

"C'è rammarico perchè abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo concretizzato. La palla non vuole entrare, bisogna accettarlo, ma portiamoci a casa la prestazione. Un po' di cattiveria e precisione, la palla non vuole entrare ma stiamo creando tanto. Mercoledì dobbiamo vincere. Rigore sbagliato? E' stato un episodio importante ma ci sono state anche altre occasioni dove dovevamo essere più bravi".