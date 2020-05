ISS, Rezza: "Il coronavirus morirà a giugno? Nel caso faremo una grande festa: questo sogno non si realizzerà presto"

Ultime Coronavirus - Giovanni Rezza, direttore dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), circa la gestione del virus nelle prossime settimane, commenta le affermazioni di colleghi che prevedono che il virus a giugno sarà morto:

"Se ci sono esperti stimati che hanno dono della preveggenza, benissimo. Se morirà a giugno faremo una grande festa". "Anche io vorrei che scomparisse ma non credo questo sogno possa realizzarsi molto presto. Dobbiamo quindi raddoppiare, triplicare gli sforzi per arginarne la diffusione", come riporta Tgcom24.mediaset.it.