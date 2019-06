Iodice a CN24: "La sorpresa di De Laurentiis? Teniamo un po' in mano. Se Sarri va alla Juve, muoio!" [VIDEO]

Premio Malafemmena 2019 15esima edizione - CalcioNapoli24 TV, parner dell'evento tenutosi in Villa Doria a Capodimonte e tv ufficiale della 15ª edizione, ha intervistato i protagonisti e i premiati della serata organizzata dalla collega Barbara Carere e dal marito ed ex calciatore Giuseppe Della Corte e condotto da Francesco Mastandrea. Tantissimi i premiati del mondo dell'editoria, imprenditoria, giornalismo, spettacolo, musica, sport, tv e cultura del panorama campano, madrina della serata Valentina Stella.

Fra i premiati, il comico Peppe Iodice. Reduce dall'enorme successo di 'Made In Sud', ha parlato tanto di Napoli, con il nostro inviato Ciro Novellino:

"La sorpresa di De Laurentiis? Teniamo un po' in mano, sarà clamorosa, per dire quanto sarà grande. Sono sempre ottimista e se va meglio già sai. Sono appassionato di calcio, tifoso del Napoli. Non vedo tutte le partite, ma solo gli azzurri e invento anche scuse nei momenti lavorativi pur di seguirlo. A me non interessa chi vince, vince, ma solo che vince il Napoli. Sarri alla Juve? Io muoio. Non ci posso credere, era l'ultimo baluardo delle mie illusioni più belle. In questa stagione mi sono divertito poche volte".