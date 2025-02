Inzaghi: "Vittoria spinta per il Napoli? Si ma siamo in emergenza: due calciatori acciaccati e si è fermato Darmian"

Nel post partita di Inter-Lazio, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Abbiamo fatto una grande gara contro una Lazio organizzata e di grande qualità. Abbiamo fatto un bel primo tempo poi siamo stati bravi a sbloccarla con un gran gol di Arnautovic. Ottimo secondo tempo, orgoglioso di questi calciatori. Siamo in emergenza sugli esterni, abbiamo Zalewski infortunato e stasera si è aggiunto Darmian.

Vittoria che dà spinta per il match col Napoli? Assolutamente sì, ma abbiamo giocatori acciaccati ma hanno giocato come Taremi e Frattesi. Siamo in emergenza ma non si sono tirati indietro.

Arnautovic? Stamattina abbiamo fatto le palle inattive: dove stare lì di proposito, era una cosa che avevamo provato.

Martinez? Un'ottimo portiere, la società me ne propose altre due. Abbiamo scelto lui dopo la stagione al Genoa. E' un ragazzo molto serio e sa che davanti ha Sommer".