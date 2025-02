Inzaghi: "Rispondere a Conte? Ho già risposto sugli arbitri: c'è un diverso trattamento mediatico quando si tratta dell'Inter e delle altre squadre"

Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Juventus-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Rispondere a Conte? Ho già risposto sugli arbitri. Gli errori ci sono, da parte di tutti. Mi sono arrabbiato perché c'è un diverso trattamento mediatico quando si tratta dell'Inter e delle altre squadre. L'Inter è trattata diversamente dai media, si vede. E per questo mi sono arrabbiato. Tutti sbagliamo, anche io sbaglio per adrenalina. Anche lunedì sono stato ammonito ma sentivo la partita, non volevo gli stessi errori di Firenze".