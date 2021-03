Pari: "Punterei un euro su Simone Inzaghi in azzurro, il rinnovo si è fermato completamente"

Calciomercato Napoli - Simone Inzaghi Napoli. Fausto Pari, agente di Zaccagni e agente del gruppo che si occupa di Simone Inzaghi, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Napoli non è Brescia, qui ci sono 40 radio e 100 giornalisti a seguire allenamenti e la squadra. Calciatori e allenatori vivono la settimana in modo diverso. Punterei un euro su Inzaghi al Napoli. Simone è fortemente legato alla Lazio, ma quando questi rinnovi sono conclusi e poi si ferma tutto per mesi qualcosa non va. Non mi occupo di Inzaghi, ma punterei su kui ".