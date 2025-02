Inzaghi: "I media dicono che abbiamo l'obbligo di vincere per forza? Rispondo così"

Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Juventus-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

L'Inter a livello mediatico è considerata una squadra che deve vincere per forza, le altre no. Percepisce questa differenza di trattamento?

"Sono valutazioni... Io posso solo dire che abbiamo le nostre ambizioni, i nostri desideri, abbiamo uno scudetto sul petto che cercheremo di difendere con tutte le nostre forze. Sappiamo il percorso fatto finora, in campionato e Champions: noi, Napoli e Atalanta abbiamo qualche punto in più rispetto alle altre. Ma vedo che anche le altre stanno vincendo tante partite consecutive. Sarà tutto aperto fino alla fine".