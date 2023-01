Quagliarella: "Napoli divertente e sono contento! Scudetto? Non lo pronuncio, ma spero di poter festeggiare..."

Notizie calcio - Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria ed ex Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo 40° compleanno:

Intervista Quagliarella

La tua carriera andrà avanti anche dopo giugno? "In primis vorrei festeggiare qualcosa di importante qui, poi non ho ancora deciso, lo farò fra qualche mese in totale autonomia e con molta serenità. Per ora però il mio pensiero è solo quello di aiutare la squadra".

La stagione del Napoli? "Ha fatto un mercato molto intelligente, con giovani forti. Quando lo guardi ti fa divertire, sai che può segnare due o tre gol. E' un gran bel vedere, sono molto contento. Quella parola (lo scudetto, ndr) non la pronuncio, ma posso solo immaginare cosa potrebbe succedere tra qualche mese. Diciamo così, spero di festeggiare due volte...".