Inler su Kim: "Ho parlato con lui di Napoli: è speciale, in azzurro potrà ancora migliorare"

Calcio Napoli - Gokhan Inler, nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di CalcioNapoli24.it, ha parlato di Kim e del suo imminente arrivo al Napoli. Ecco l'estratto in questione.

Hai affrontato Kim Min-jae con la maglia del Fenerbahce, che giocatore possono aspettarsi i tifosi del Napoli?

“Ho parlato con tanti di Napoli, anche con lui stesso. Se mi ha chiesto com’è Napoli? In tanti me lo chiedono, perchè ci ho vissuto quattro anni. Kim è un team player, silenzioso e che dà il massimo per la squadra. Il Napoli avrà un giocatore forte, ha giocato al Fenerbahce con una tifoseria molto calda e che mette pressione. Con questa esperienza al Napoli può migliorare, è differente da Koulibaly ma io lo prenderei subito. Contro di noi ha sempre dato il massimo, si vede che ha qualcosa di speciale. Già da un anno l’avevo notato”.