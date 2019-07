Ounas: "Futuro? Dipende dalla società, posso restare al Napoli. Che emozione vincere la Coppa d'Africa, ora voglio il Mondiale!"

Adam Ounas è in vacanza dopo la vittoria della Coppa d'Africa con l'Algeria. Dovrebbe rientrare in azzurro, come da norma, il quindici agosto, quando dovrà arrivare anche Koulibaly, ma il destino dell’attaccante algerino è ancora incerto. Intanto si gode gli ultimi giorni di relax a Chambray-lès-Tours insieme alla sua famiglia. Il calciatore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di La Nouvelle Republique, quotidiano francese. Ecco quanto tradotto dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Ounas si racconta

"Ho giocato dieci anni al Tours FC, poi due stagioni all'Ouest-Tourangeau e a 16 anni mi sono trasferito al Bordeaux. Sono esploso con questa squadra in Ligue 1 prima di approdare al Napoli. Gioco in Italia da due anni e spero di giocare a lungo in una squadra così forte. Abdou Diallo? Sono ancora in contatto con lui, ci sentiamo. Mi congratulo con lui per aver firmato con il Paris Saint Germain".

Sul rifiuto del Tolosa

"E' stata una loro scelta, non mi hanno preso per il mio fisico e mi dissero che non ero pronto. Non è stato pronto e sono andato altrove. Questo non mi ha impedito di andare avanti, ho sempre creduto nel mio sogno. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e le persone che mi son state vicine".

Sulla Coppa d'Africa e l'Algeria

"E' stata una bellissima esperienza, soprattutto alla mia età, sapendo che i tifosi aspettavano da tempo di vincere questa competizione. Dopo aver vinto la Coppa d'Africa tanti messaggi, chiamate da parte di familiari e amici. Dopo la Coppa del Mondo, è il miglior trofeo che potessi conquistare a livello internazionale. Il prossimo obiettivo è la qualificazione ai Mondiali 2022".

Sul futuro

"Tutto dipenderà da questa finestra di mercato. Posso restare al Napoli ma dipende dalla società. Vedremo cosa succede. Lille? Per il momento sono un calciatore del Napoli".