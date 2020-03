Inter, Zhang: "Il mio attacco a Dal Pino? Parole leggere"

Ultimissime calcio - “Molte persone pensano che le mie parole siano state forti. Penso che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti”. Steven Zhang commenta così, in un’intervista al Financial Times, il suo attacco su Instagram al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, riguardo l’emergenza Coronavirus. Il presidente dell’Inter, che oggi parteciperà all’FT Business of Football Summit a Londra ha poi aggiunto, parlando alla BBC: "La salute pubblica deve essere messa al primo posto. Come Inter, quindi come club di calcio con milioni di tifosi al mondo, abbiamo la responsabilità e il dovere di dare l’esempio, applicando tutte le misure precauzionali in maniera corretta".