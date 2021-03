Inter, Zanetti sull'ipotesi Messi: "Non lo possiamo dire, ma credo che continuerà al Barcellona. Meglio lui o Maradona? Due grandissimi campioni"

Ultime notizie calcio - Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha rilasciato alcue dichiarazioni all'emittente egiziana ONTime Sports commentando così le voci relative ad un interessamento dei nerazzurri per Messi:

"Ipotesi Messi per l'Inter? Non lo possiamo dire. Messi è un giocatore del Barcellona, la sua carriera l'ha fatta tutta in quel club e credo che continuerà lì. Noi siamo concentrati sul gruppo di giocatori che abbiamo in rosa. Meglio lui o Diego Armando Maradona? Non voglio fare paragoni, sono entrambi grandissimi campioni"