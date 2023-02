Inter, Zanetti: "Complimenti al Napoli di Spalletti, ecco la differenza fra noi e loro"

Ultime notizie Serie A - Javier Zanetti, vice-presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Supertele su DAZN:

"Il lunedì dopo aver vinto un derby è sempre speciale e diverso, poi in questo caso l'abbiamo anche vinto meritatamente. Potevamo fare di più in campionato, ci manca qualche punto ma fa parte di un percorso che questa squadra sta facendo con grande continuità. Ci sta qualche passo falso in un campionato con tante partite ravvicinate".

Il Napoli di Spalletti?

"Non dimentichiamo che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, bisogna fare i complimenti a loro e a Luciano Spalletti. In questa squadra azzurra si vede il lavoro di Spalletti che anche quando è stato all'Inter ha dato la sua impronta, come ha sempre dimostrato in carriera".

La differenza col Napoli?

"La differenza col Napoli in Serie A TIM è tutta dovuta alla continuità. Abbiamo perso qualche punto per strada che ci crea rammarico, ma il campionato è lungo e insidioso. Il Napoli non ha sbagliato niente, ha perso con noi ma è stata molto difficile come partita".