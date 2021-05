Inter, Stellini: "Episodi chiari ed evidenti: inutile commentarli"

Ultime calcio - L'Inter esce sconfitta nel Derby d'Italia di ritorno contro la Juventus. In assenza di Antonio Conte ha commentato il 3-2 dell'Allianz Stadium il suo vice Stellini:

"Per noi era importante venire qua e portare la nostra serenit e voglia di vincere" ha detto nel post partita a Sky Sport. "La squadra ha fatto quello che doveva al di là degli episodi, a noi non spetta di commentare gli episodi. Sono chiari ed evidenti, è inutile commentare. Volevamo onorare l'impegno e lo Scudetto vinto per dimostrare di essere la squadra più forte, ma poteva andare meglio. I miglioramenti e i margini di miglioramento ci sono sempre. Già dall'anno scorso si era vista una crescita importante con i piazzamenti e in Europa League. In futuro dovremo migliorare nell'approccio delle grandi gare, in particolare quelle di Champions League, dovremo alzare il livello tecnico per concretizzare di più".