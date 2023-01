Pistocchi: "Inter-Napoli? Il campo di San Siro fa schifo! Osimhen non ha fatto nulla, è mancato lui e non Kvara"

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Pistocchi

“Ho avuto la fortuna di conoscere di persona Gianluca Vialli, con il quale nell’89-90 conducevo una trasmissione. Era una persona solare, sempre disponibile e gentile, avevamo una bellissimo rapporto e nell’ultima cena che facemmo all’epoca mi chiese se avessi voluto fargli da manager, mettendomi anche in grande imbarazzo perché era una proposta da amico. E’ stata una persona che ho stimato tantissimo, con la quale ho anche litigato, ma abbiamo fatto presto a fare pace. Al momento penso alla sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Ha combattuto una lunga battaglia ma ha lasciato il segno importante di una persona coraggiosa".

Su Inter-Napoli: "Il campo di San Siro fa schifo ed il Napoli non ha potuto far girare la palla come fanno sempre. Anche nell'occasione di Zielinski il terreno non ha aiutato. Osimhen? Un grande calciatore non può fare prestazioni del genere, non si è mai fatto vedere e non è mai venuto incontro per dare una mano alla squadra. Se vuoi diventare un calciatore importante non può permetterti gare così, agli azzurri è mancata la finalizzazione perchè Acerbi ha cancellato Osimhen ed il nigeriano mi ha deluso perchè non ha fatto assolutamente niente. Kvaratskhelia, invece, ci ha provato con qualche dribbling ed ha subito parecchi falli sin dall'inizio della partita.