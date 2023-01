Inter, Inzaghi in conferenza: "Straordinari contro una squadra come il Napoli, abbiamo rischiato quasi zero! Acerbi bravissimo su Osimhen"

Inter-Napoli, Inzaghi in conferenza stampa dopo la partita di Serie A. Si conclude la prima di campionato del 2023 valida per la 16esima giornata. Dallo stadio San Siro parla dopo Inter-Napoli in conferenza Inzaghi per l'Inter. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Inzaghi.

"Abbiamo quattro attaccanti forti da gestire, anche Correa ci darà grandi soddisfazioni ed il mio augurio è di avere tutti a disposizione: giocando due giorni e mezzo dovrò cambiarli, loro sono ragazzi intelligenti e nella prima parte di stagione non abbiamo avuto Lukaku"

"Inter sul cornicione con Atalanta e Napoli e poi arrivano sei punti? Sappiamo qual è il nostro percorso, siamo l'Inter e abbiamo vinto tante partite. Si è parlato tanto in questi giorni dell'Inter e di Inzaghi, ma abbiamo lavorato con ragazzi a cui ho fatto i complimenti perchè sono stati straordinari contro una squadra come il Napoli: sono stati concentratissimi, abbiamo rischiato quasi zero contro una squadra che da agosto in poi aveva fatto percorso netto"

"Acerbi su Osimhen? È stato bravissimo, ma parlare di singoli stasera sarebbe riduttivo. Dovrei elogiare lui, chi ha giocato, chi è entrato e anche chi non è entrato. Sapevo che Acerbi ci avrebbe aiutato, ha una concentrazione ed una aggressività da prendere come esempio"

"Cosa mi porto di bello della serata? La felicità della vittoria da dedicare a tifosi e società, poi l'ingresso dei cinque dalla panchina: entrare a partita in corso non è mai semplice, ma hano fatto bene e ci hanno aiutato. Nel calcio d'oggi con queste partite allungate bisogna avere cinque subentri come quelli di stasera"

"I recuperi difensivi anche dei centrocampisti? Per noi è fondamentale, anche Skriniar e Bastoni sono stati concentrati e reattivi al momento giusto. Altrimenti non avremmo concesso poco ad una squadra che ha dimostrato grande qualità e che ha trovato di fronte una Inter che voleva la vittoria a tutti i costi"