Radja Nainggolan, ormai un nuovo giocatore del Cagliari, in partenza da Milano alla volta della Sardegna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti in aeroporto. Queste le sue parole riportate da FCInternews:

"Perché il club mi ha mandato via? Gli starò sul ca**o, che ne so? Ho altri due anni di contratto dopo questo, magari questa esperienza non è ancora finita, vediamo..."