Inter, Mkhitaryan avvisa Zielinski: "Devo giocare per altri due anni"

Piotr Zielinski promesso all'Inter ha già firmato il suo prossimo contratto. Intanto, arrivano aggiornamenti riguardo quello che può accadere per le prossime stagioni con il polacco che si giocherà un posto da titolare con Mkhitaryan che è stato sempre uno dei migliori nell'Inter quest'anno. Intervista a Frog Talks, podcast di Andrea Ranocchia su Inter TV, al centrocampista nerazzurro Henrik Mkhitaryan che può aver lanciato un messaggio a chi arriverà: "Ho ancora due anni di contratto, finché posso devo giocare per non aver rimpianti".