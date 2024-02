Inter, Marotta: "Zielinski? Opportunità che vogliamo cogliere, vedremo se ce la faremo. Quella battuta di ADL..."

“L’Inter prenderà Zielinski?”, a rispondere al quesito è stato direttamente dall’Ad nerazzurro Giuseppe Marotta intervenuto a DAZN nel pre partita del big match contro la Juventus.

Calciomercato, Zielinski all'Inter? La risposta di Marotta

Ecco quanto dichiarato dal dirigente interista: “L’anno prossimo le competizioni dove parteciperemo saranno di più, avremo anche il mondiale per club. Stiamo dunque andando alla ricerca di una rosa che sia sempre più competitiva. Non solo 11 titolari ma altri co-titolari e quando si presentano opportunità come Zielinski o altri abbiamo il dovere di perseguirle, se riusciremo a tesserarlo poi è da vedere. Ma ha tutti i requisiti per essere un giocatore dell’Inter. La battuta di ADL? L’aspetto divertente del calcio è questa ironia, senza sarebbe dura…”.