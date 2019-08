Inter, Marotta: "Maradona al Napoli paragonabile solo a Cristiano Ronaldo alla Juve"

Ultime calcio Napoli - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei giornalisti presenti all'Hotel Sheraton di Milano. Ecco quanto riportato da calciomercato.com: "In questo caso è subentrata la grande volontà del giocatore di venire in Italia, già conosceva il calcio inglese e quello spagnolo e voleva provare una nuova esperienza. Fu una operazione molto ambiziosa portata avanti dal coraggio del presidente Agnelli, che ha avallato una operazione così importante. È uno strappo alla regola che puoi fare solo una volta e per un giocatore come lui".

Similitudini con l'arrivo di Maradona? "L'arrivo di Maradona a Napoli è paragonabile solo a quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in termini di appeal mediatico non hanno eguali. Nel mezzo, forse solo Ronaldo all'Inter a quei livelli. Quello di Maradona fu un arrivo incredibile, perché arrivava il giocatore più forte".