Inter, Marotta: "Io via dall’Inter? E' una fake news e su Kumbulla…"

Ultime calcio - Intervistato da SKY Sport prima del match di questa sera contro l’Hellas Verona, Beppe Marotta, dg dell’Inter, ha così parlato:

Marotta e Conte

“Io via dall’Inter? Assolutamente una fake news. Sto bene all’Inter e a Milano. Voglio togliermi parecchie soddisfazioni qui ottenendo dei bei risultati. Ci vuole pazienza e calma per raggiungere obiettivi importanti, noi stiamo crescendo di mese in mese. Oggi la società ha bisogno di stabilità e continuità. Kumbulla? È un giocatore attenzionato da tanti club. Dal punto di vista del valore calcistico è assolutamente interessante.”