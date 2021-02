Ultimissime calcio Napoli - Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Q&A andato in scena oggi su Twitter:

"Premier e Serie A sono campionati che hanno stili di gioco molto diversi, mi ci è voluto un po' per adattarmi. Il gol preferito? Quello segnato in trasferta contro il Napoli, l'anno scorso. Il feeling con Lautaro? La comunicazione è stata fondamentale! Abbiamo un ottimo feeling l'uno per l'altro, ma soprattutto lavoriamo per la squadra!"