Inter, Lautaro Martinez: "Scudetto? Credo a tutto, siamo ancora nella prima parte di campionato!"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla in conferenza stampa da Appiano Gentile a 48 ore da Inter-Napoli. Ecco le sue parole riportate da FcInterNews.it.

Credi allo scudetto?

"Credo a tutto, siamo ancora nella prima parte di campionato, abbiamo perso punti importanti in campionato, ora ci aspetta una partita importante mercoledì, dobbiamo prepararci bene, fare la nostra partita e anche in Coppa Italia siamo in corsa, arriverà il Parma, ogni appuntamento sarà importante. Non dimentichiamo la Supercoppa, vogliamo vincere tutto".

Come ti cambia?

“Ti dà più forza, siamo a metà campionato, magari di testa puoi stancarti di più, quello che abbiamo vissuto è forte, con l’Olanda e in finale abbiamo speso tanto e ti stanchi mentalmente più che fisicamente”.

Hai vinto tanto, come si alimenta la fame per andare avanti? Hai 25 anni, come coltivi la voglia di vincere?

“Lavorando, per l’amore che ho per questo sport, vado in campo sempre per vincere anche in allenamento sono così, il Mondiale è il massimo ma ora dobbiamo qualificarci per il prossimo e rivincerlo, si va avanti così. Tutti i giocatori vogliono vincere ogni anno e io sono tra quelli”.

Offrirai una cena ai compagni dell’Inter?

“Quello che vogliono non mi hanno ancora detto nulla”.

Come stai?

“Sono pronto, sono tornato dopo un po’ di riposo, la caviglia è migliorata, se il mister mi fa giocare sono pronto a dare una mano”.

Com'è dover passare dal Mondiale subito al campionato? In genere c'è l'estate di mezzo...

"E' difficile ma come dicevo abbiamo festeggiato, dormito poco, mangiato e bevuto, ora mi sono messo in aereo a pensare solo all'Inter e al Napoli, a lavorare con i compagni e ad ascoltare il mister per preparare la partita nel miglior modo possibile, sarà importante".

Tra Nazionale e Inter giochi in modo diverso?

"Quando vengo chiamato in Nazionale gioco al migliore al mondo, lui è protagonista (Messi, ndr) e noi cefrhciamo di dargli una mano. All'Inter ho il mio ruolo, cerco di fare il meglio possibile sia che si giochi con Correa, Dzeko e Lukaku. Mi preparo in allenamento al meglio".