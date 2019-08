Inter, Lautaro Martinez: "Continuiamo a lavorare per il prossimo campionato, su Conte..."

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto in mixed zone dopo la vittoria contro il Valencia. Ecco le sue parole.

"Con il tecnico ho parlato quando ero in vacanza e in Coppa America. Mi ha spiegato le sue idee e poi quando sono arrivato la scorsa settimana abbiamo ripetuto. E’ un allenatore che lavora molto bene sul piano tattico. Noi attaccanti dobbiamo stare vicini e cercare di creare più occasioni da gol. Continueremo a lavorare in questa settimana per prepararci all’inizio del campionato".