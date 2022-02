Inter, l'ex presidente Pellegrini: "Trasferta di Napoli uno scoglio: in caso di sconfitta si fa difficile"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter:

"Il Napoli era fortissimo, aveva grandi giocatori in tutti i reparti. Nella stagione 1988/89, quando ci fu l'Inter dello scudetto dei record, andò in scena la gara con il Napoli: alla fine del primo tempo gli azzurri erano in vantaggio per 1-0. Inter e Napoli erano e sono due squadre fortissime. Oggi si contendono lo scudetto, c'è anche il Milan in ripresa. È proprio un bel vedere. Spalletti o Inzaghi? Stimo entrambi, lo dicevo già con un amico in comune con Spalletti. È uno che sa far giocare bene le squadre. Al contempo Inzaghi mi piace tanto. Sono due allenatori che si somigliano.

Inzaghi il nuovo Ancelotti? Secondo me sì, sono entrambi taciturni e non si mettono in vetrina in ogni momento. L'intelligenza tattica li accomuna, anche caratterialmente sono simili. In vista di Napoli-Inter toglierei Osimhen, mi piace molto. È uno che vede la porta, lotta su ogni pallone, un giocatore abbastanza completo. Può essere l'uomo determinante con l'Inter. Brozovic sta facendo un campionato stupendo e l'ha inventato proprio Spalletti in quella posizione, dato che prima giocava in un altro ruolo. Il tecnico toscano l'ha voluto provare 'alla Pirlo'. Ma lo sappiamo, Spalletti sa collocare i giocatori al posto giusto. Napoli sarà uno scoglio importante per l'Inter, dovesse perdere lì allora il campionato diventerebbe difficile. Da interista mi auguro possa proseguire il cammino per trovare la seconda stella".