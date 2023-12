Inter, l'ad Marotta: "Zielinski? Non ci siamo avvicinati, per il bene del Napoli spero troverà una soluzione per il rinnovo"

Beppe Marotta, ad dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Con il Benfica è stata l'occasione di far crescere molti ragazzi, di cui alcuni non avevano mai giocato in Champions, ed è stato comunque positivo. Poi il secondo tempo è stato un atto di coraggio da parte di tutta la squadra".

Sull‚Äôinteressamento per Zielinski: ‚ÄúSo solo che √® un giocatore in scadenza, ma il Napoli √® accorto per trovare una conclusione positiva da qui a giugno. Noi al momento non ci siamo assolutamente avvicinati, monitoriamo i giocatori in scadenza ma siamo in una fase differente. E‚Äô un calciatore talentuoso e spero per il bene del Napoli che possa trovare un accordo con loro‚ÄĚ.