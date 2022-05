Inter, Inzaghi sulla gara scudetto: "Il destino non dipende solo da noi, ma ci proveremo con serietà"

Napoli Calcio - Si decide lo scudetto all'ultimissima giornata di Serie A. Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria: saranno queste le gare che annunceranno il verdetto al termine dei 90 minuti. Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, si è pronunciato così in conferenza stampa:

"Noi pensiamo solo alla Sampdoria, hanno fatto una grande partita contro la Fiorentina e sappiamo che si tratta di una squadra libera di testa,. Siamo consapevol anche che il nostro destino non dipende solo da noi, ma passa dalla Samp. Affronteremo questa gara in modo serio, come sempre".