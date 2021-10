Ultime notizie calcio Napoli - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, commentando in questo modo il parere di Massimiliano Allegri, che ha indicato nei nerazzurri i favoriti per la vittoria dello Scudetto:

"Se lo dice lui, un tecnico che stimo tanto, fa piacere. Io potrei dire lo stesso di loro, del Napoli, del Milan e non solo. Noi vogliamo essere protagonisti e cercheremo di fare del nostro meglio".