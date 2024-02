Inter, Inzaghi: "Scudetto? E' lunga, il Napoli lo scorso anno con stessi punti aveva maggior vantaggio..."

“Abbiamo raggiunto una maturità ma mancano ancora 4 mesi intensi con tantissime partite e dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto un percorso straordinario con 18 partite vinte su 22, ma nonostante questo siamo a 4 punti sulla Juventus e c’è il Milan dietro. Lo scorso anno il Napoli con lo stesso punteggio era molto più avanti rispetto alle altre...".

Così Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Juventus 1-0 quando gli si chiede di uno scudetto vitualmente ipotecato. Il tecnico non la dà per vinta nonostante l'evidente vantaggio e cita gli azzurri, sottolineando un vantaggio maggiore avuto lo scorso anno per demerito delle altre dietro.